Immobile'den taraftara mesaj

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuştu.
Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan golcü, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler." dedi.
Taraftara mesajı sorulan Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli." diye konuştu.
Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan golcü, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler." dedi.
Taraftara mesajı sorulan Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli." diye konuştu.
🏅Ciro Immobile, Süper Kupa'da 'Maçın Adamı' seçildi.
🔸 Gol: 2
🔸Şut: 2/3
🔸 xG: 1.47
🔸Pas: 22/27 pic.twitter.com/tR4Q9RfGbj
— Sporx (@sporx) August 3, 2024
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