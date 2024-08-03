Immobile'den taraftara mesaj

Beşiktaş ile ilk maçında Galatasaray'a 2 gol atan Ciro Immobile, maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Immobile'den taraftara mesaj
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03 Ağustos 2024 22:57
Son güncelleme 03 Ağustos 2024 23:13
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

Karşılaşmada 2 gol atan İtalyan golcü, "Herkese teşekkür ederim, herkesi tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil, çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık, teşekkürler." dedi.

Taraftara mesajı sorulan Immobile, "Kupayı taraftarlarla birlikte kutlayacağız. Bu sezon başı kazanılan öz güven de çok kıymetli, çok önemli." diye konuştu.

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