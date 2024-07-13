Immobile'den Beşiktaş için fedakarlık!

Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, eski kulübü Lazio'dan alacağı 1 milyon euro'luk paradan Beşiktaş'a transfer olabilmek adına vazgeçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Immobile'den Beşiktaş için fedakarlık!
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13 Temmuz 2024 13:07
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 13:08
Geçen sezon çok gerisinde kaldığı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kadro kalitesi açısından yakalamak için transfer politikasını yıldız isimler üzerinde kuran Beşiktaş, adı Lazio ile özdeşleşen Ciro Immobile'yi de renklerine kattı.

KULÜP YETKİLİLERİNİ BİZZAT İKNA ETTİ

Hüseyin Yücel, futbolcu ve menajeriyle 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon euro'ya el sıkıştı. Bu rakamın içinde imza parası da mevcut. Anlaşmada 5 maddelik bonusların da olduğu öğrenildi.

Oyuncusunu göndermek istemeyen Lazio'nun inadı da Immobile'nin tutumu sonrası kırıldı. 34 yaşındaki golcü, "Ben Beşiktaş'a gitmeyi kafama koydum. Yeni bir maceraya atılmak istiyorum. Yapılan teklif çok güzel" sözleriyle kulüp yetkililerini ikna etmeyi başardı.

1 MİLYON EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Bunun üzerine Beşiktaş ile Lazio arasındaki bonservis pazarlıkları yeniden başladı. Taraflar 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Immobile de Beşiktaş'a gelebilmek adına 1 milyon euro'luk alacağından vazgeçti. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Yücel ve Uçar, İtalyan futbolcuyla. cuma akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan golcü için Tüpraş Stadı'nda özel bir imza töreni düzenleneceği açıklandı. 



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