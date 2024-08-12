Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını iki kez havalandırarak Beşiktaş kariyerine harika bir başlangıç yapan Ciro Immobile, Samsunspor maçında aynı etkiyi gösteremedi.
İtalyan golcü, oyunda kaldığı süre boyunca rakip kaleye sadece bir şut atabildi ve bu şut da isabetsizdi. Samsunspor defansı karşısında zorlanan Immobile, Galatasaray maçı performansından uzak bir görüntü sergiledi.
13 Temmuz tarihinde Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan Ciro İmmobile için siyah beyazlılar bonservis ücreti ödememişti.
İtalyan golcü, oyunda kaldığı süre boyunca rakip kaleye sadece bir şut atabildi ve bu şut da isabetsizdi. Samsunspor defansı karşısında zorlanan Immobile, Galatasaray maçı performansından uzak bir görüntü sergiledi.
13 Temmuz tarihinde Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan Ciro İmmobile için siyah beyazlılar bonservis ücreti ödememişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU