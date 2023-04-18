Boston Celtics'in eski koçu Ime Udoka'nın, Çarşamba günü Houston Rockets ile başantrenörlük pozisyonu için görüşme yapacağı bildirildi.



Celtics, Udoka'ya bir personel üyesiyle ilişki yaşaması nedeniyle takım politikalarını ihlal ettiği için uzaklaştırma cezası verdikten sonra, kendisiyle yollarını ayırmıştı.



Yakın zamanda Stephen Silas'ın görevine son veren Rockets ise, bir süredir yeni bir başantrenör arayışındaydı.





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