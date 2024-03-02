İlker Yağcıoğlu: 'Fenerbahçe çay - kahve içerek derbiyi izler'

TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
İşte Yağcıoğlu'nun yorumları;
"CENGİZ'İN 9 GOLÜ ÇOK YÜKSEK"
"Cengiz'in son maçlardaki performansı haklı olarak eleştirildi ancak 9 gol bir kanat oyuncusu için müthiş bir rakam bence. Uzun bir süre de oynamamışken özellikle. Eleştirildiğinde de bundan güçlü çıkacaksın. Tarihin en pahalı transferi Cengiz, beklentinin yüksek olması tabii ki normal."
"SON HAFTALARDAKİ EN DOĞRU OYUN"
"Hatayspor'un ne savunma yapabilen ne hücuma çıkabilen bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe ise son haftalardaki en doğru oyunu oynadı. İlk 11 tercihi doğruydu, Mert Hakan tercihi doğruydu. Szymanski de kıpırdanınca etkili oldular."
"DERBİYİ ÇAY-KAHVE İLE İZLER"
"Fenerbahçe 2 gol attı, 3 tane falan da net gol kaçırdı. Yarın derbi varken bu maçta bir puan kaybı alınması İsmail Kartal'ın üzerindeki eleştirileri artıracaktı. Fenerbahçeli futbolcular güle oynaya derbiyi izler artık."
İşte Yağcıoğlu'nun yorumları;
"CENGİZ'İN 9 GOLÜ ÇOK YÜKSEK"
"Cengiz'in son maçlardaki performansı haklı olarak eleştirildi ancak 9 gol bir kanat oyuncusu için müthiş bir rakam bence. Uzun bir süre de oynamamışken özellikle. Eleştirildiğinde de bundan güçlü çıkacaksın. Tarihin en pahalı transferi Cengiz, beklentinin yüksek olması tabii ki normal."
"SON HAFTALARDAKİ EN DOĞRU OYUN"
"Hatayspor'un ne savunma yapabilen ne hücuma çıkabilen bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe ise son haftalardaki en doğru oyunu oynadı. İlk 11 tercihi doğruydu, Mert Hakan tercihi doğruydu. Szymanski de kıpırdanınca etkili oldular."
"DERBİYİ ÇAY-KAHVE İLE İZLER"
"Fenerbahçe 2 gol attı, 3 tane falan da net gol kaçırdı. Yarın derbi varken bu maçta bir puan kaybı alınması İsmail Kartal'ın üzerindeki eleştirileri artıracaktı. Fenerbahçeli futbolcular güle oynaya derbiyi izler artık."
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