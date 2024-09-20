İlkay Gündoğan: 'Pep hala orkestra şefi'

Barcelona'dan Manchester City'ye dönen İlkay Gündoğan, açıklamalar yaptı.



İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye uyum sağlamam zor olmadı. Zaten bildiğim bir yere geldim. Pep hala bu orkestranın şefi, açıkçası her şey bıraktığım gibi." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Geçmişte yaptıklarınızla dönüp burada rahat bir şekilde oturamazsınız. Kendinizi yeniden kanıtlamanız gerekir. Benim için bu bir meydan okuma oldu." ifadelerini kullandı.



