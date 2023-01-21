Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'dan dikkat çeken transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan olarak göze çarpıyor. Son olarak ise yıldız isimden Galatasaraylıları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi.Her platformda Galatasaraylı olduğunu söyleyen, Fenerbahçe zaferi sonrasında kulübün paylaşımlarını Instagram'da beğenen İlkay Gündoğan'ın yeni rotası merak ediliyor.Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna Barcelona da talip. İki kulübün de şu aşamada İlkay'yı kapma ihtimalleri eşit görünüyor. Ancak son günlerde yaşanan bir gelişme sarı-kırmızılıları sevindirecek cinsten.İlkay Gündoğan'dan sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli futbolcu, Boğaz'da bir yalı satın aldı. Eşi Sara Arfoui'nin yalının iç dekorasyonuyla bizzat ilgileneceği belirtildi.Yalının aynı zamanda Mesut Özil'e komşu olduğu da öğrenildi. Tüm bu gelişmeler, İlkay Gündoğan'ın kariyerinin bu döneminde Galatasaray'ı tercih edebileceği şeklinde yorumlandı.Aslan'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İlkay ile sürekli yakın temasta. Mesut Özil çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye gelmişti. İlkay da aynı şekilde Galatasaray'a transfer olmayı planlıyor.İlkay Gündoğan futbola Almanya'nın Heßler 06 takımının altyapısında başladı. Ardından bir diğer Alman ekibi Buer takımının altyapısının yolunu tuttu. Oyuncunun sonraki adresi ise Bochum oldu. İlkay Gündoğan 2009 yılında ise Nürnberg ile anlaştı. Kariyer çıkışını ise 2011 yılında Dortmund transferiyle gerçekleştirdi. Borussia Dortmund formasıyla sergilediği performansla büyük alkış alan oyuncu 1 Temmuz 2016'da İngiltere'nin köklü ekiplerinden Manchester City ile anlaştı. Ana mevkisi merkez orta saha olan İlkay Gündoğan, önlibero ve on numara olarak görev alabiliyor. Futbolcu kariyerinde ise 4 kez Premier Lig, 4 kez İngiliz Kupası, 1 kez Bundesliga ve 1 kez Alman Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.