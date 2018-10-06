ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara



GALATASARAY: Muslera, Ömer, Serdar, Ozan, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Garry Rodrigues, Onyekuru, Sinan

Galatasaray , Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'de rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.



Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray 'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.



İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.



Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:



Sezon Maç Sonuç 2001-2002 Antalyaspor- Galatasaray 1 - 1 2006-2007 Antalyaspor- Galatasaray 0 - 1 Galatasaray -Antalyaspor 1 - 1 2008-2009 Galatasaray -Antalyaspor 1 - 1 Antalyaspor- Galatasaray 1 - 0 2009-2010 Antalyaspor- Galatasaray 2 - 3 Galatasaray -Antalyaspor 1 - 2 2010-2011 Galatasaray -Antalyaspor 2 - 1 Antalyaspor- Galatasaray 3 - 0 2011-2012 Antalyaspor- Galatasaray 0 - 0 Galatasaray -Antalyaspor 1 - 1 2012-2013 Antalyaspor- Galatasaray 0 - 4 Galatasaray -Antalyaspor 2 - 0 2013-2014 Galatasaray -Antalyaspor 1 - 1 Antalyaspor- Galatasaray 2 - 2 2015-2016 Galatasaray -Antalyaspor 3 - 3 Antalyaspor- Galatasaray 4 - 2 2016-2017 Galatasaray -Antalyaspor 3 - 1 Antalyaspor- Galatasaray 2 - 3 2017-2018 Antalyaspor- Galatasaray 1 - 1 Galatasaray -Antalyaspor 3 - 0 - Ligde 45. randevu



Galatasaray ile Antalyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray , 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.



- Antalya'daki maçlar



Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.



Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.



, Spor Toto Süper Lig'de rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'deile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.İki takım arasındaki son 21 lig maçında8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:ile Antalyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.Antalya'daki maçlarda13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmandaile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.iddaa risk yöneyimi Antalyaspor - Galatasaray maçında Galatasaray'ın oranını 1.45'ten 1.50'ye yükseltti. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 6 maçta 5 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. Misafir takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. İki takım arasında oynanan son 7 maçta 6 kez 2,5 üzerinde gol atıldı.Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.