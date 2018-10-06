Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
iddaa risk yöneyimi Antalyaspor - Galatasaray maçında Galatasaray'ın oranını 1.45'ten 1.50'ye yükseltti. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 6 maçta 5 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. Misafir takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. İki takım arasında oynanan son 7 maçta 6 kez 2,5 üzerinde gol atıldı. iddaa'da Antalyaspor - Galatasaray maçının 2.5 Gol Üstü'ne verilen oranı 1.45! Hemen oynamak için tıklayın.
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara
GALATASARAY: Muslera, Ömer, Serdar, Ozan, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Garry Rodrigues, Onyekuru, Sinan
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.
Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.
- Son 3 deplasman maçında yenildi
Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.
iddaa risk yöneyimi Antalyaspor - Galatasaray maçında Galatasaray'ın oranını 1.45'ten 1.50'ye yükseltti. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 6 maçta 5 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. Misafir takımın bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. İki takım arasında oynanan son 7 maçta 6 kez 2,5 üzerinde gol atıldı. iddaa'da Antalyaspor - Galatasaray maçının 2.5 Gol Üstü'ne verilen oranı 1.45! Hemen oynamak için tıklayın.
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara
GALATASARAY: Muslera, Ömer, Serdar, Ozan, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Garry Rodrigues, Onyekuru, Sinan
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.
Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.
- Son 3 deplasman maçında yenildi
Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.
Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.
İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.
Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:
- Ligde 45. randevu
Galatasaray ile Antalyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.
- Antalya'daki maçlar
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.
Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.
İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.
Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2001-2002
|Antalyaspor-Galatasaray
|1 - 1
|2006-2007
|Antalyaspor-Galatasaray
|0 - 1
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|2008-2009
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|1 - 0
|2009-2010
|Antalyaspor-Galatasaray
|2 - 3
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 2
|2010-2011
|Galatasaray-Antalyaspor
|2 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|3 - 0
|2011-2012
|Antalyaspor-Galatasaray
|0 - 0
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|2012-2013
|Antalyaspor-Galatasaray
|0 - 4
|Galatasaray-Antalyaspor
|2 - 0
|2013-2014
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|2 - 2
|2015-2016
|Galatasaray-Antalyaspor
|3 - 3
|Antalyaspor-Galatasaray
|4 - 2
|2016-2017
|Galatasaray-Antalyaspor
|3 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|2 - 3
|2017-2018
|Antalyaspor-Galatasaray
|1 - 1
|Galatasaray-Antalyaspor
|3 - 0
Galatasaray ile Antalyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.
- Antalya'daki maçlar
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.