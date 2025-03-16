İlhan Palut'tan veda sinyali!

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Palut, "Futbola dair konuşulacak pek bir şey yok. Şanssız bir gol yedik. Bağırarak bir kırmızı kart geldi. İkinci yarıya yeni bir enerjiyle girebilir miyiz diye düşündük. Rakibin ikinci golü son derece demoralize ediciydi. Maalesef takımım aşağı düştü." ifadelerini kullandı.



Yenilgi sonrası veda sinyali veren İlhan Palut, "Görüntü iyi değil. İyi bir yere gitmiyoruz. Seyircilerin tepkisi var. Bu zamana kadar bana çok naziklerdi. Bu tepkileri gayet anlaşılırdı. Oyuncularımız da tepkilerden nasibini aldı. Benim teknik direktör olduğum yerde oyuncularıma gösterilen tepkileri işitmek de kolay bir şey değil. Son derece haklılar ve ölçülülerdi. İçeriye yeni bir enerji lazım. Yeni bir şey söylemek lazım. Ya da yenilenmek lazım. Ben bu kulübün bir çalışanıyım. Başıma buyruk açıklamalar yapamam ne kadar kendimi kötü hissetsem de. Ama ben insanların saygısını kullanıp bulunduğum yerde süremi uzatacak bir antrenör asla değilim. Çaykur Rizespor için en iyisi ne olacaksa ben bunun için katkı vermeye hazırım. Yönetimle konuşacağım, kendimi dinleyeceğim ve en doğrusu neyse onu yapacağız." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna hakimiyetle başladıklarını daha sonra şansız gol yediklerini belirtti.



Hamle yapmayı düşünürken ikinci pozisyonun da geldiğini anlatan Palut, "İkinci yarı bir kişi eksiğimize rağmen sistem değişikliğiyle maça başlamak istedik. Takımım oyunu diğer sahaya oynamaya çalıştı. Pozisyonlara girmeye uzaktık. Yediği gol ve kırmızı kartla demoralize olmuş bir takım rakibin bulduğu ikinci golden sonra sahada zor durumda kaldı." dedi.



Palut, kötü mağlubiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Taraftarımız haklı tepkiler gösterdi. Bugüne kadar hep saygıyla sahiplenerek beni karşıladılar. Bugün de bu görüntüye tepki göstermek onların en doğal hakkıydı. Bir teknik adam saha kenarındayken oyuncularının topyekun protestoya uğraması liderlik açısından ele aldığımızda yıpratıcı bir durum. Haklılar. Kötü giden bir durum. Bugün sahada şu eksik bu eksik demekten öte sahada enerji yoksunluğu vardı. Birinin bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Ben bir kulüpte insanlar beni iyi karşıladı çok yıpratıcı bir şekilde beni yerden yere vurmuyorlar diye olanları görmezlikten gelecek bir antrenör ve insan değilim. Taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Burası güzel bir kulüp. Güzel insanlar. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. En güzelinin olması için ne yapılması gerekiyorsa ben de İlhan Palut olarak onu yapacağım."



Kulübün "bir çalışanı" olduğunu ifade eden Palut, "Takımın önünde güzel bir zaman var. Takımın bir enerjiye ihtiyacı var. Bu takım için en iyi olanı bu takımın sahipleriyle, camiasıyla taraftarıyla yönetimle ve başkanla değerlendirip en doğru aksiyonu alacağız. Taraftarımızdan özür diliyorum." diye konuştu.



Sağlık her şeyden önemli diyen Palut, "Ali Kulov'un hem burnunda hem de elmacık kemiğinde kırık var. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.



