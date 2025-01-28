İlhan Palut, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Palut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Teknik direktör Palut, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" karelerine oy verdi.



"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçen Palut, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı karesinden yana tercihini kullandı.



Teknik direktörü İlhan Palut, yarışmada unutulmaz anların fotoğrafları olduğunu söyledi. Kendisinin de zorlanarak oy verdiğini ifade eden Palut, "Bütün fotoğrafların farklı anlamı var. bende seçmeye çalıştım." dedi.



Palut, spor kategorisinin ise kendi alanları olduğunu belirterek, "Burada da çok güzel fotoğraflar vardı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma'nın çok zor yarışmacılar arasında göstermiş olduğu mücadele ve sonrasında kendisiyle özdeşleyen sevincinin fotoğrafını tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.



