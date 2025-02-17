İlginç gol iptalli maç, berabere bitti!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlginç gol iptalli maç, berabere bitti!
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17 Şubat 2025 19:01
Son güncelleme 17 Şubat 2025 19:41
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ümraniyespor'un golü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan gelirken Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Konuk ekipte Furkan Apaydın 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKEME ÇARPAN TOP SONUCU GOL İPTAL EDİLDİ

Maçta, Adanasporlu Mirza Cihan'ın ceza sahası dışından attığı gol, topun hakeme çarpması nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor son 7 maçta 2. kez puan sevinci yaşadı ve 20 puana yükseldi.

Ümraniyespor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kemal Mavi, Azad İlhan

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan (Dk. 68 Harun Alpsoy), Candeias, Donkor, Innocent (Dk. 56 Endri), Cikalleshi, Andrei (Dk. 68 Metehan Altunbaş), Fatih Kurucuk (Dk. 56 Orkan Çınar), Mehmet Feyzi Yıldırım, Oğuzhan Matur (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 78 Emre Kaplan), Mustafa Eser, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 66 Barış Ekincier), Furkan Apaydın, Bardhi (Dk. 78 Yusuf Sertkaya), Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 78 Joao), Benny (Dk. 90+2 Batuhan Çelik)

Goller: Dk. 49 Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 85 Metehan Altunbaş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Innocent, Dk. 90+5 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+5 Feyzi Yıldırım (Adanaspor), Dk. 37 Benny, Dk. 67 Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 29 Furkan Apaydın (Central Hospital Ümraniyespor)

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