Serbest oyuncu Andre Iguodala, bir NBA takımı yönetme şansı olsa "Miami Heat kültürünün %95'ini" alacağını söyledi.



Golden State Warriors ile üç kez şampiyonluk kazanmış olan Igoudala, buna rağmen bir dönem formasını giydiği Heat'in kendine özgü kültürünü herhangi bir takımı yönetirken kullanacağı kültür olarak tercih edeceğini belirtti:



"Miami'ye gittiğinizde, ne yapacağınızı bilmeden gidiyorsanız, başınızdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oluyorsunuz. Full Metal Jacket filmindeki gibi. Belli bir kültürleri var. Ben tam ters kültürle üç şampiyonluk kazanmışım.



Oraya ilk gittiğimde 'Herkes çıldırmış' kafasındaydım. 'Neden böyle olmak zorundayım ki?' diyordum. Sonra bubble döneminde Finallere yükselmiştik... Kendi kendime dedim ki, eğer bir gün bir takımı yönetecek konumda olursam, bu kültürün %95'ini alacağım."



Iggy daha sonra, şehrin ihtişamına rağmen Miami'de oyuncuların saha dışında sorun yaşamadıklarını belirterek, bu kültürü beslediği için takım başkanı Pat Riley'ye takdirlerini sundu.



2019 yazında Warriors tarafından Memphis Grizzlies'e takas edilen Iguodala, yarım sezon takımda forma giymeyi reddederek sonrasında Heat'e geçiş yapmış ve buradaki iki senede 4.4 sayı, 3.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamalar yakalamıştı.



