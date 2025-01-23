Iğdır FK'den iki yerli oyuncu takviyesi!

Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ile Muammer Sarıkaya'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK'den iki yerli oyuncu takviyesi!
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23 Ocak 2025 23:42

Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

Kulüpten İbrahim Akdağ'a yönelik yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Akdağ'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi. 

Muammer Sarıkaya'ya yönelik ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Muammer Sarıkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Sarıkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."

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