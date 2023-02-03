iddaa'dan yepyeni oyun: 3'te 3!

Süper Lig maçları için artık iddaa'da yeni bir oyun var! 3'te 3! İşte iddaa'nın yeni oyunuyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Haber; Sporx.com
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iddaa'dan yepyeni oyun: 3'te 3!
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03 Şubat 2023 15:46
Belirlenecek 3 takımın da aynı hafta içinde galibiyet alıp alamayacağını tahmin et, 3'te 3'le daha fazla kazan!

Nasıl oynanır?

Oyunda "Evet" ve "Hayır" olmak üzere 2 seçenek bulunmaktadır. "Evet" seçeneğinin kazanması için, 3 takımın da galibiyet alması gerekmektedir. Takımlardan herhangi birinin berabere kalması ya da yenilmesi durumunda "Hayır" seçeneği kazanmış olacaktır.

Kombine kupondan farkı nedir?

Örneğin, belirlenen 3 takımın da galibiyet oranlarının bültende 1.60 olduğunu varsayalım. Kombine kuponda bu 3 seçenekle elde edilen toplam oran 4.10 olurken, 3'te 3 oyununda bu oran daha yüksek seçenekle sunulacak.

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