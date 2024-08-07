İbrahim Hacıosmanoğlu: 'FETÖŞ'ün aşağılık elemanları!'

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan seçim sonrası Mehmet Büyükekşi'nin yerine göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Sports'a konuştu



Hacıosmanoğlu, kendi yönetiminde yer alan Bayram Saral'ın istifası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Hacıosmanoğlu'nun o açıklamaları;



"FETÖŞ'ÜN AŞAĞILIK ELEMANLARI"



"12 gün çalıştık, bizi başkan seçtiler. Bayram Saral arkadaşımız, 30 yılın üzerinde hukuk deneyimi olan, hem spor hukukunda derin bilgileri olan aynı zamanda amcasının oğlu Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte İstanbulspor'u yönetiyorlar. Beraber yola çıktık. Türkiye'nin yüzde 90'ı kazanmamıza sevindi, bir umut ışığı olduk. Ne hikmetse, alçak bir terör örgütü var. Fetöşün köpekleri var, bu ülkeyle ilgili sürekli video yayınlıyorlar. İlk günden başladılar. Bizim TFF Başkanı olmamızdan rahatsız oldular. Osmanlı'dan beri yaşadığımız bölgede çok büyük sülaleler var, Of ilçesinde Çakıroğulları, Saraloğulları, Ağaoğulları, Hacıosmanoğulları var. Osmanlı'nın da orada içinde çalışan, Cumhuriyet kurulduktan sonra siyasetçisini, sporcusunu, bürokratını yetiştirdiler. FETÖ'nün köpekleri diyorum onlara, köpeklere hakaret ediyorum aslında ama misal olarak veriyorum, sayın hayvanseverler sakın yanlış anlaşılmasın. Benim evimde, çocuklarımdan ayırt etmiyorum köpeklerimi. Onlar saldırınca Sarallar TFF'yi ele geçirdi diyorlar. Nereden geliyorsalar o kanıya. O ailenin büyükleri var, yıllardan beri akrabalık ilişkilerimiz, dostluğumuz var. Aile büyükleri dedi ki, siz Cumhurbaşkanını çok seviyorsunuz, bunlar durmayacak, bu yazılanların arkası var, Türkiye'de de klikleri var, Cumhurbaşkanına size bize zarar verir dediler. Bu nedenle Bayram Bey ayrılmak zorunda kaldı. Yine deneyimlerden faydalanacağız. Türk kamuoyuna seslenmek istiyorum, geçen hafta bana bilgi geldi, Fetöş'ün köpekleri demeyeyim aşağılık elemanlarının hala Türkiye'de klikleri var hala devam ediyor. Bu mesajı bana ulaştırıyorlar.



"MİT, BİZİ TAKİP İÇİN EKİP KURACAKMIŞ"



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu var, Milli İstihbarat Kurumu, dünya konuşuyor. Tahmin ediyorum ki onun içinde de klikler var, geçen hafta toplantı yapıyorlar, Hacıosmanoğlu ile Sarallar'ın ilişkisi için ekip kuracaklarmış. Sayın İbrahim Kalın'ı tanırım, haberi yoktur diye düşünüyorum, varsa vahim bir durum, inanıyorum ki haberi yok, ilk sefer buradan dillendiriyorum, gereğini yapar o. Biz kadere iman etmiş insanlarız. O toplantıyı yapıp bana sızdırıyorlar ki korkarım diye düşünüyorlar. Ebe doğurtur, sırtına bir tokat atar, sesin çıkar nefes almaya başlarsın, Cenab-ı Allah defterini gökyüzüne atar, alacağın nefes sayılıdır. O nefesi ne azaltır ne kısaltırsın, o nefes arasındaki süreyi adam gibi yaşamak senin elindedier. Biz 12 kardeşiz, 300'e yakın yeğenim var. Bir Allah'tan korkacaksın bir de yanlış yapmaktan. Biz kaderine iman etmiş insanlarız. Bu çok çirkin bir olay. Sayın Kalın, klikler varsa gereğini yapar. Aksi durumsa bizim milli duruşumuzu, devlete bağlılığımızı kimse teraziye koyamaz. Dostlarımızla ilişkilerimiz dün nasılsa bugün de devam ediyor. Bizim sevdiğimiz insanlar, bizi de severler. İnsanların başına kaza da gelebilir. Bizim yörenin insanında var, gözümün gördüğü yerde birisi mağdur oluyorsa gücüm yettiğince ona müdahale ederim. Bu bizim değerlerimiz. Bu adını saydığım dostlarım böyle bir durumdan sıkıntı düşüyorsa, Türk Ceza Kanunu'nda Sarallar ile dostluk yapmak suç mu? Bunlar iş adamı, bu ülkede üretim yapan vergi ödeyen insanlar. Başlarına bir kaza geldiği zaman buradan uzaklaşalım mı diyeceksin! Hukuk içinde kalarak her türlü yardımı yaparım, dün nasıl dostumsa yarın da öyle olacak. Bu adamlığın gereğidir."



"FETÖŞ'ÜN ÇAKALLARI"



"Amerika'da 11 Eylül saldırıları olduğunda ABD başkanını 40 bin feet'e çıkardılar, olaylar bitene kadar havada tuttular. 15 Temmuz kahpe girişiminde, bizim başımızda öyle bir Cumhurbaşkanı vardı ki, ayakları yerdeydi havaya inmedi. Uçağa bindi, savaş uçaklarının arasından geçti, Aziz Türk Milleti'ne dedi ki, Atatürk Havalimanı'na iniyorum, aziz millet de orada karşıladı. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. Uğraşmaya kalktığınız insan kim, ne yapabilir iyi düşünsünler. Sayın Kalın'dan özel ricamdır bu. Bilgisi varsa vahim durumdur, benim duruşum farklılaşır. Yoksa da Fetöş'ün çakalları dışarıdan konuşuyorsa... Bu kişisel bir konu değil. TFF Başkanına bir durum. Bir de benim yani. Devletin içinde bir klikse bunlar, böyle bir harekete gerek yok. Beni dinlemenize, takip etmenize gerek yok. Benim kalbimdeki dilimde. Kim dostum kim değil söyleyeyim, zor değil. Fetövari hamleler bize sökmez."









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