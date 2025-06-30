İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Eski milli futbolculardan özür dilerim'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde yaptığı açıklama üzerine özür diledi.



İbrahim Hacıosmanoğlu ilk olarak "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum." dedi.



Hacıosmanoğlu daha sonra "Tarihin en karakterli kadrosu! Hocamızla bütünleştiler ve birbirlerini çok seviyorlar. Allah, 2026'da inşallah bu kadroya ABD'ye gitmeyi nasip eder." açıklamasını yaptı.

Tepkiler üzerine basın toplantısının sonunda yeni bir açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğludedi.