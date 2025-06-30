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İbrahim Hacıosmanoğlu: "Eski milli futbolculardan özür dilerim"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "En ahlaklı kadro" sözleriyle ilgili gelen tepkiler sonrası eski futbolculardan özür dileyerek açıklamasını düzeltti.

calendar 30 Haziran 2025 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Eski milli futbolculardan özür dilerim'
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde yaptığı açıklama üzerine özür diledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu ilk olarak "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum." dedi.

Hacıosmanoğlu daha sonra "Tarihin en karakterli kadrosu! Hocamızla bütünleştiler ve birbirlerini çok seviyorlar. Allah, 2026'da inşallah bu kadroya ABD'ye gitmeyi nasip eder." açıklamasını yaptı.



"ÖZÜR DİLERİM!"

Tepkiler üzerine basın toplantısının sonunda yeni bir açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız." dedi.


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