İbo Aslan ilk rauntta 'pes' etti

UFC Hafif Ağır Sıklet maçında temsilcimiz İbo Aslan ve Moldovalı Ion Cutelaba ile karşı karşıya geldi. İbo Aslan ringden mağlubiyetle ayrıldı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İbo Aslan ilk rauntta 'pes' etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 10:06
Son güncelleme 23 Şubat 2025 10:12
Türk karma dövüş sanatları sporcusu İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonunda Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile karşı karşıya geldi.

Ion Cutelaba, İbo Aslan'ı ilk raundda pes ettirerek mağlup etti.

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan lakabıyla tanınan Halil İbrahim Demiraslan 23 Nisan 1996'da Niğde'de dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.

2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.

 


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery