İbo Aslan ilk rauntta 'pes' etti

İbo Aslan, UFC Seattle'da Moldovalı rakibi Ion Cutelaba'ya ilk rauntta kaybetti.pic.twitter.com/9DKPyypEJy



— Sporxtv (@sporxtv) February 23, 2025

İBO ASLAN KİMDİR?

Türk karma dövüş sanatları sporcusu İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonunda Moldovalı rakibi Ion Cutelaba ile karşı karşıya geldi.Ion Cutelaba, İbo Aslan'ı ilk raundda pes ettirerek mağlup etti.İbo Aslan lakabıyla tanınan Halil İbrahim Demiraslan 23 Nisan 1996'da Niğde'de dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.