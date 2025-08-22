Ianis Hagi, Süper Lig'e geliyor!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük transferde büyük sürpriz peşinde...



Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Karagümrük'e transfer olmayı kabul etti. İstanbul ekibi, bonservisi elinde olan Ianis Hagi ile el sıkıştı.



Ianis Hagi, 1 milyon Euro civarında maaş ve satış durumunda bonservisten pay alacağı teklifi kabul etti.



Rumen 10 numara Ianis Hagi, Rangers formasıyla çıktığı 130 maçta 20 gol atıp 28 asist yaptı.



