Hüseyin Hürsoy: 'Zaman kısa, zaman yok'

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüseyin Hürsoy, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Hüseyin Hürsoy yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı, rakip takımı tebrik ediyorum. Bizim adımıza kısa süreydi, zaman yoktu ve bu maça çıktık. İşin içinde olduğumuz için artıları eksileri gördük. Artılar için bir şey söylemeyeceğim. Eksiler çok. Bizim takım mental olarak tam istediğimiz seviyede değil. Futbola olan bakış açılarını değiştirmek gerekiyor. İyi niyetle mücadele ettiler ama elinden geleni yapmak yetmiyor, gerekeni yapmak gerekiyor." dedi.



Ayrıca, "Oyun disiplininde iyiydiler. İlk devre takım savunmasını fena yapmadık. Savunma biraz topsuz oynandığı için iyi yaptılar. Hücum tarafına baktığınız zaman orada eksiklerimiz var. Topla ilişkimizde, pas kalitemizde sorun vardı. Hücum oyuncularından savunma arkasına koşular bekledik ama yapmadılar. 7. dakikada falan bir pozisyon yakaladık. Orada gol olsa oyuncular hareketlenebilirdi. İkinci yarıda hücumda hiç etkili değildik. İlk yarım saat iyiydik ikinci devre, iyi gitti, fena değildi ama son bölüm psikolojik, fiziksel olarak iyi değildik. Mücadele gücü yüksek bir lig, o tarafta da sıkıntılar var. Zaman kısa, zaman yok. 6 maçımız kaldı. Antrenman planlaması da yapamazsın. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hürsoy, "Savunmada takım elinden gelen gayreti göstermeye çalıştı. Beşiktaş'a karşı topun arkasına geçip takım savunmasını iyi uygulayıp rakibe zaman ve alan bırakmadan hızlı hücumları çalıştık. Hücumda eksiklerimizi daha net gördük. Bugün topla olan ilişkimiz de zayıftı. Çok top kaybettik. Böyle olunca da iyi hücum yapamadık. Ligin süresi kısaldı. 6 maçımız var. Sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Zihinsel olarak güçlü olmak lazım. Tempomuz çok zayıf, mücadele gücünü yükseltmemiz lazım." şeklinde konuştu.



Göreve yeni başladıklarını ve maç öncesinde ilk kez dün akşam takımla bir araya geldiklerini belirten Hürsoy, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Biz yeni başladık. Dün akşam geldik ve takımla beraber olduk. Dışarıdan takip ediyorduk ama işin içine girince bu maç eksiklerimizi görme imkanı sağladı. Eksiklerimiz oldukça fazla. Ümraniyespor olarak mental anlamda son haftalarda arka arkaya maç kaybetmeleri motivasyon olarak oyuncuları düşürdü. Halletmemiz gereken noktalardan biri bu." ifadelerini kullandı.





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