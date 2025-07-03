Hull City'ye transfer yasağı: Mali sıkıntılar gündemde

Mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen Hull City, EFL tarafından transfer yasağına alındı; kulüp yalnızca bonservissiz transfer yapabilecek.

calendar 03 Temmuz 2025 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 22:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hull City'ye transfer yasağı: Mali sıkıntılar gündemde
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İngiltere Championship takımlarından Hull City, mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağına tabi tutuldu. Telegraph Sport'un haberine göre, kulüp, diğer kulüplere ve yerel tedarikçilere yönelik ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle incelemeye alındı.

Getirilen transfer yasağı kapsamında Hull City, yalnızca EFL'nin onay verdiği durumlarda oyuncu kaydı yapabilecek. Kulüp yalnızca bonservissiz transferler ya da ücret içermeyen oyuncu alımları gerçekleştirebilecek.

EFL ile Hull City yönetimi arasında uzun vadeli mali yapı ve ödeme planları konusunda görüşmeler devam ederken, kulübü daha ağır yaptırımlar da bekleyebilir. EFL, kulüpten gelecek sezonlara yönelik finansal teminat talep ediyor ve bu teminatlar sağlanana kadar yapılacak transferleri veto etme hakkını elinde tutuyor. Kulüp, 30 günü aşan ödemelerde de gecikmeye düşerse, üç transfer dönemi boyunca yasakla karşı karşıya kalabilir.



Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde bir taraftar forumunda yaptığı açıklamada, mali problemleri olmadığını savundu:

"Mali sıkıntımız yok. Evet, çok fazla harcama yapıyoruz ama kulübün borçları bana ait. Bu borçları kulüpten geri istemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Ocak 2022'de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Hull City'yi satın almıştı. Kulüp geçtiğimiz sezon son haftada ligde kalmayı başarmış, ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrılmış ve yerine tecrübeli Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic getirilmişti.

Hull City'nin bu hafta içinde Aston Villa'nın genç forveti Louie Barry ile yapacağı transfer de, oyuncu temsilcileriyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti. Bu gelişme, kulübün mevcut durumunun transfer süreçlerine doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem EFL hem de Hull City yetkilileri, konuyla ilgili kamuoyuna henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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