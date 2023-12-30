Hugo Lloris'in yeni takımı belli oldu

Los Angeles FC son olarak Tottenham forması giyen Hugo Lloris'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Hugo Lloris'in yeni takımı belli oldu
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30 Aralık 2023 23:07
Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız file bekçisi ile 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2012 yılından beri oynadığı Tottenham'da 9 yıl kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 37 yaşındaki Lloris, 20 kezle Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kaleci ünvanını elinde bulunduruyor.

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