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Howard, geçtiğimiz yıl Lakers'la anlaşamadığı için "üzülmüş"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ın, geçtiğimiz yıl Lakers ile arasında olan iletişimsizlik nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradığı" bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ın, geçtiğimiz yıl Lakers ile arasında olan iletişimsizlik nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradığı" bildirildi.

Howard'ın, bir şampiyonluk kazanmasına yardım ettikten sonra 2020-21 sezonu için Lakers'a dönemediğinden ötürü son derece üzgün olduğu iddia edildi.

Orange County Register'dan Kyle Goon, Lakers'ın 2020 serbest oyuncu döneminde Howard'ın yeni bir yuva aramasına neden olan hamlelerinin nasıl geliştiğini şu şekilde paylaştı:

"Lakers, Marc Gasol ve Montrezl Harrell ile anlaşmış ve Howard'ı çabucak dışarıda bırakmıştı. Attığı tweet'i silmişti ve Howard'ın tepkisinden haberdar olan bir kişi, o sırada Southern California News Group'a, ekiple bariz olan bir iletişim hatasından dolayı oldukça hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti. Onun yerine Philadelphia ile anlaşmıştı."

35 yaşındaki Howard, Philadelphia 76ers ile bir yıl oynadıktan sonra bu sezon kariyerinde Lakers ile üçüncü dönemine başlayacak.

Howard, maç başına 16.2 sayı, 12.1 ribaund ve 1.9 blokluk kariyer ortalamalarına sahip.


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