Eski NBA yıldızı Dwight Howard, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile yollarını ayırmasının ardındaki ana nedenden duyduğu üzüntüyü paylaştı.



2012'de dört takımlık bir takasın parçası olarak Lakers'a katılmış olan Howard, Orlando Magic'te lig bazında ve dünyada kazandığı şöhreti sonrası, Bryant'lı Lakers'a yüksek beklentilerle gelmiş, ancak bu beklentiler meyve verememişti.



Matt Hoffa'nın 'Expert Opinion' isimli podcast'inde Lakers'tan Houston Rockets'a geçişi hakkında konuşan Howard, Houston'a gitmeyi tercih etme sebebinin, James Harden'ın Kobe'nin daha genç bir versiyonu olduğuna inanışı olduğunu açıkladı:



"Brooklyn Nets'e gitmek istemiştim ama olmamıştı. Lakers'a gittim. Ve James Harden'ı gördüğümde onu Kobe'nin daha genç bir versiyonu olarak görüyordum. Neden böyle düşündüğümü bilmiyorum. En fazla Batı Konferansı finallerine yükselebilmiştik.



Geriye dönüp baktığımda, duygularıma kapılmadan oturup vereceğim kararı ciddi anlamda düşünmüş olsaydım, muhtemelen o dönemde Los Angeles'ta kalırdım."



Beraber oldukları dönem boyunca Dwight ve Kobe asla uyuşmamamış ve Lakers ekibi 2013 playofflarının ilk turunda San Antonio Spurs tarafından süpürüldükten sonra, Howard takımı serbest oyuncu olarak terk etmişti.



