"Houston, Tucker için Draft hakkı değil, oyuncu istiyor" iddiası

Houston Rockets'ın, forvet oyuncusu PJ Tucker karşılığında Draft haklarından ziyade, bir oyuncu talep ettiği iddia edildi.



Tucker'ın, 25 Mart'taki son takas tarihinden önce takımdan gönderilecek oyuncular arasında olabileceği konuşuluyordu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, veteran oyuncu hakkındaki durum hakkında konuştu ve Rockets'ın, kendisinin karşılığında Draft hakları yerine bir oyuncu istediğini söyledi:



"Şampiyonluk için yarışan takımlar arasında kendisine büyük bir ilgi var. Bana, Houston'ın Tucker karşılığında Draft hakları değil, kadrolarında oluşan boşluğu doldurabilecekleri bir oyuncu istediği söylendi."



Houston ile sözleşmesinin son sezonunda olan Tucker, bu yıl maç başına %32.9 üçlük isabetiyle yalnızca 4.7 sayı ortalaması tutturduğu zorlu bir sezon geçiriyor.



