Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

Houston Rockets rekora koşuyor

NBA'de Boston Celtics'i 123-120 yenen Houston Rockets, üst üste 15. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini tekrarladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 123-120 mağlup eden Houston Rockets, art arda 15. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini yakaladı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 27 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 5 top çalmayla oynadığı maçta Celtics'i 123-120 mağlup ederek 49. galibiyetini aldı.

Peş peşe 15. maçını kazanan Rockets, kulüp tarihinin en uzun ikinci galibiyet serisini tekrarladı. Rockets daha önce 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında 15'er maçlık galibiyet serisine imza attı. Kulüp rekoru ise arka arkaya 22 maç kazanılan 2007-2008 sezonuna ait.

Karşılaşmada Eric Gordon 29, Trevor Ariza 21, Chris Paul 15 sayıyla Rockets'ın galibiyetine katkı sağladı.

Dört maç sonra kaybederek 20. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Marcus Morris 21, Kyrie Irving ve Greg Monroe 18'er sayı attı.

- Nuggets, Cavaliers'ı devirdi

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 126-117 mağlup etti.

Bu sezon 35. maçını kazanan Nuggets'ta Garry Harris 32, Will Barton 23, Wilson Chandler 16 sayı kaydetti.

Son 4 maçın 3'ünü kaybeden ev sahibi Cavaliers'ta LeBron James'in 25 sayı, 15 asist, 10 ribauntla "triple-double"lık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sezon 26. maçını kaybeden Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta JR Smith 19, George Hill 17, Larry Nance Jr 14 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 107-100

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 117-126

Miami Heat-Detroit Pistons: 105-96

Houston Rockets-Boston Celtics: 123-120

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 112-116

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 108-100

Sacramento Kings-Utah Jazz: 91-98


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Cleveland Cavaliers guardı Rodney Hood, Cleveland'da LeBron James ile birlikte oynama baskısına uyum sağlama konusunda zorluk yaşadığını söyledi.
NBA, 2018 NBA Draftına katılmak için erken başvuru yapan 181'i kolejlerden, 55'i ise uluslararası takımlardan 236 oyuncunun ismini açıkladı. NBA Draftına bu sene Türkiye'den 4 oyuncu kayıt yaptırdı.
Eski Milwaukee Bucks koçu Joe Prunty'nin, Phoenix Suns'ın antrenörü Igor Kokoskov'un baş asistanı olmak için anlaşma imzaladığı açıklandı.
Golden State forveti Andre Iguodala'nın son birkaç gündür hiç acı çekmediği ve NBA Finalleri için geri dönmeyi planladığı açıklandı.
Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, 2016'da serbest kaldığı dönemde meslektaşlarından onay beklediğini açıkladı.
Cleveland Cavaliers guardı J.R. Smith, dün geceki NBA Finalleri serisinin 2. maçında Oracle Arena'daki Warriors taraftarları tarafından "MVP" tezahüratlarına maruz kalmasını "takdir ettiğini" söyledi.
Minnesota Timberwolves forveti Nemanja Bjelica'nın, Belgrad'daki Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell ile takıldığı ve Utah Jazz guardı Ricky Rubio'nun, Bjelica'nın Jazz'a katılmasını istediği gözlemlendi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, NBA Finallerinin ilk iki maçını kaybetmeleri sonrası takımının "diken üstünde olmayı" sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Cleveland Cavaliers'lı Cedi Osman, Golden State Warriors'a karşı oynadıkları NBA Final serisi ikinci maçı öncesi NBA Türkiye'nin sorularını yanıtladı.
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA Finalleri 2. maçında bulduğu 9 üçlük isabetiyle rekor kırdı ve 122-103'lük galibiyet sonrası, iki takımın da üyelerinden açıklamalar geldi.
Eski Milwaukee Bucks koçu Jason Kidd'in, Yahoo Sports'tan Jordan Schultz'a göre Detroit Pistons'ın baş antrenörlük pozisyonu için bugün görüşme yapacağı açıklandı.
Cleveland Cavaliers guardı George Hill, NBA Finalleri 1. maçında Golden State Warriors'a karşı aldıkları yenilginin, 10 yıllık kariyerindeki en hayal kırıklığı olan yenilgi olduğunu söyledi.
NBA başkanı Adam Silver, çaylak olarak nitelenen oyuncuların kurallarını değiştirmek için hiçbir plan olmadığını söyledi.
Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson, Perşembe gecesi oynanan NBA Finali 1. maçının sonlarına doğru olan eylemlerini takiben 2018 NBA Finalleri 2. Oyun için uzaklaştırma alma cezasından kaçındı, 25.000 dolar para cezasına çarptırıldı.
Cleveland Cavaliers baş antrenörü Tyronn Lue, takımının NBA Finalleri serisinde Golden State Warriors'a karşı 1. maçta alınan yenilgi sonrası hissettiklerini 2. maça taşımadan hazır olacağını söyledi.
Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love'ın, NBA Finalleri serisinin 1. maçın son saniyelerinde oyunda değilken sahaya girmesi sonrası 2. maçta herhangi bir ceza almayacağı açıklandı.
Cleveland Cavaliers koçu Tyronn Lue, takımının Golden State Warriors'a yenildiği NBA Finalleri 1. maçında, hakemlerin LeBron James ile Kevin Durant'in bir pozisyonunda LeBron'un aleyhine düdük çalmalarının büyük etkisi olduğunu söyledi.
Golden State Warriors yıldızı Kevin Durant, dün gece oynanan NBA Finalleri 1. maçının sonunda, Cleveland Cavaliers guardı J.R. Smith'in aldığı ribaund sonrası potadan uzaklaşması durumuyla ilgili çoğunluğun aksine kendisini takdir etti.
Boston Celtics yıldızı Gordon Hayward'ın sol bacağındaki levha ve vidaları çıkarmak için ameliyat olduğu ve 6-8 hafta içinde basketbol faaliyetlerine başlayacağı açıklandı!
Golden State Warriors guardı Andre Iguodala'nın, NBA Finalleri 1. maçında da oynayamayacağı bildirildi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal