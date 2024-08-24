Hong'un Trabzonspor'dan talepleri dudak uçuklattı

Transfer harekatını yoğun şekilde sürdüren Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Güney Koreli oyuncu Hyun-Seok Hong'u kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, transferde zora girdi. Futbolcu ve menajerinin talepleri, görüşmeleri tıkadı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hong'un Trabzonspor'dan talepleri dudak uçuklattı
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24 Ağustos 2024 11:08
Güney Koreli Hyun-Seok Hong için yapılan görüşmelerde sorun çıkmıştı. Oyuncu ve menajerinin sözleşmeye serbest kalma maddesi ekletmek istemesi ve Güney Kore'de ödenecek vergiler konusunda talepleri olması krize yol açmıştı.

TRABZONSPOR'UN CEVABI

Trabzonspor, Gent kulübü ve oyuncu ile daha önce anlaşma sağlasa da futbolcu ve menajerinin ısrarının devam ettiği kaydedildi. Trabzonspor kurmayları ise bu talepleri karşılamayacağını bildirdi.

VAZGEÇMEZSE İPTAL OLACAK

Gent forması giyen oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlansa da pürüzler hala giderilebilmiş değil. Sorunları aşmaya çalışan bordo-mavili yetkililer, 24 yaşındaki 10 numara taleplerinden vazgeçmezse transferi iptal ederek İmza aşamasından dönecek. 

 
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