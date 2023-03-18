Almanya 1. Bundesliga'nın 25. haftasında Hoffenheim ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hoffenheim 3-1'lik skorla kazandı.



Hoffenheim, 24 ve 37. dakikalarda Kramaric'in iki penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 kapattı. Ihlas Bebou, 51. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ev sahibinde Munas Dabbur, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



46. dakiada Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna giren Stevan Jovetic, 90+2'de maçın skorunu belirledi.



Kırmızı kart cezalısı olan Hoffenheimlı Ozan Kabak, bu maçta forma giyemedi.



14 hafta sonra kazanan Hoffenheim, puanını 22'ye yükseltti. Hertha Berlin'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 21 puanda kaldı.



Hoffenheim, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Hertha Berlin ise Freiburg deplasmanında yara sarmaya çalışacak.





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