Almanya 1. Bundesliga'nın 25. haftasında Hoffenheim ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hoffenheim 3-1'lik skorla kazandı.
Hoffenheim, 24 ve 37. dakikalarda Kramaric'in iki penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 kapattı. Ihlas Bebou, 51. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ev sahibinde Munas Dabbur, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
46. dakiada Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna giren Stevan Jovetic, 90+2'de maçın skorunu belirledi.
Kırmızı kart cezalısı olan Hoffenheimlı Ozan Kabak, bu maçta forma giyemedi.
14 hafta sonra kazanan Hoffenheim, puanını 22'ye yükseltti. Hertha Berlin'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 21 puanda kaldı.
Hoffenheim, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Hertha Berlin ise Freiburg deplasmanında yara sarmaya çalışacak.
Hoffenheim, 24 ve 37. dakikalarda Kramaric'in iki penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 kapattı. Ihlas Bebou, 51. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ev sahibinde Munas Dabbur, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
46. dakiada Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna giren Stevan Jovetic, 90+2'de maçın skorunu belirledi.
Kırmızı kart cezalısı olan Hoffenheimlı Ozan Kabak, bu maçta forma giyemedi.
14 hafta sonra kazanan Hoffenheim, puanını 22'ye yükseltti. Hertha Berlin'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 21 puanda kaldı.
Hoffenheim, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Hertha Berlin ise Freiburg deplasmanında yara sarmaya çalışacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ