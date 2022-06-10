Hırvatistan'da 4 milli cimnastikçi finale çıktı

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 sporcumuz finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hırvatistan'da 4 milli cimnastikçi finale çıktı
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10 Haziran 2022 23:55
Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 milli cimnastikçi finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentindeki organizasyonda Adem Asil halka aleti, atlama masası ve barfiks elemelerinde finale yükseldi.

Ahmet Önder, barfiks elemelerinde finale yükselirken, atlama masasında ise birinci yedek finalist oldu. Milli sporcu İbrahim Çolak da halka elemelerinde finale yükseldi. Ay-yıldızlı cimnastikçi Bilge Tarhan ise denge aleti elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, 12 Haziran Pazar günü finallerde mücadele edecek.

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