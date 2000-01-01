Hinkie: "Embiid ve Simmons için neler atlattığımızı hatırlamıyorlar mı?"

Philadelphia 76ers'ın eski genel menajeri Sam Hinkie, Ben Simmons ve Joel Embiid ikilisini ayırmaya gerek olmadığını söyledi.



Hinkie, 76ers ve NBA hakkında konuşmak için ESPN'nin Pablo Torre podcast'ine katıldı.



Röportaj sırasında Hinkie, Embiid-Simmons ikilisinin takas yoluyla dağıtılması yönündeki söylentilere değindi.



Hinkie, NBA'de en verimli dönemlerindeki süperstarların gelmesi zor olduğu için, ikiliyi dağıtmanın mutlak bir gerekliliği olmadığını belirtti:



"Tanrım. İnsanlar onları almak için neler atlattığımızı hatırlamıyor mu? Hepsi için. NBA'de bir yıldız oyuncu almak imkansız derecede zor değil, ama yakın sayılır. Değil mi? Ve bu ayrıca inanılmaz miktarda şans, zaman ya da başka bir yol gerektirir. Joel kaç yaşındaydı? 26 mı? Geleneksel anlamda en verimli dönemine giriyor olan genç bir oyuncuya sahip olmak ve "Kadroyu boşaltmalıyız" demek... olmaz. Öncelikle, takımınıza harika oyuncular almanız gerekiyor. Bu birinci göreviniz. Ve o o da öyle bir oyuncu. Bunu tek düşünen ben değilim. "



Eski NBA yöneticisi, Philadelphia'daki "The Process" döneminin arkasındaki adamdı ve Hinkie, iyi bir Draft sırası elde etmek adına ellerinden geldiğince kaybetme umuduyla kadro kurarken, bu durum NBA taraftarları arasında karmaşık duygular yaratmıştı.



Aynı zamanda Hinkie, başka değerli varlıklar almak adına, onları takas etmek için oyuncularla ucuza sözleşme de imzalamıştı. Bu stratejiyle, kötü şöhretli GM, Embiid ve Simmons'ı bir şampiyonluk takımının molekülünü yaratmak için görevlendirmeyi başarmıştı.



Şu anda Sixers, hayal kırıklığı yaratan 2019-20 sezonunun ardından takımın kadrosunu yenilemek için Hinkie'nin eski patronu Daryl Morey'yi getirmiş bulunmakta.



