Hikmet Karaman: ''Galibiyete alışkanlık yapacak 3 puan''

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, galibiyetin hem camiaları hem de ligdeki sıralamaları açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Bu üç puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık. Kadromuzda kart cezalısı, sakatlar bulunmasına rağmen oyuncularımız şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeyi ve Demirspor taraftarını da sahada iyi temsil etmeyi gösterdiler diye düşünüyorum. 1-0'dan sonra rakibimize oranla daha net pozisyonlarımız var. Son dakikalarda ikinci golü bulacak pozisyonları, rakibe oranla daha net bulduk." ifadelerini kullandı.



Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Karaman, "Bu zamanı da iyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçı oynayarak oyunu, oyuncuyu görüp, değişiklikler yaparak skor almaya ihtiyacımız var. Biz bunu birlikte yapmaya çalışıyoruz. Sabırlı olalım." diye konuştu.



Hikmet Karaman, maç sırasında bazı olumsuzlukların yaşandığını dile getirerek, "Rakip takımdan, Şota hocamdan, Karagümrük camiasından ekibim adına hatalarımız varsa özür diliyorum. Çünkü birkaç kere top oyuna girdi, çıktı. Biz de yaşıyoruz bunları. Hem kendi sahamızda yaşadık hem rakip sahalarda yaşadık." dedi.



