Hidayet Türkoğlu: 'İnşallah çekişmeli, hak edenin kazanacağı bir organizasyon yaşanır'

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Galatasaray Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Sportif Direktörü Nemanja Bjelica ve Karşıyaka Basketbol Takımı Genel Menajeri Emrecan Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de heyecanlı bir Türkiye Kupası serisi beklediklerini belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Çeyrek finade, daha sonra Dörtlü Final'de heyecanlı maçlar bekliyor. Göreve geldiğimiz günden beri basketbolu ülkemizin çok değerli, farklı şehirlerinde organize etmek istediğimiz Dörtlü Final, bu sene Şanlıurfamızda olacak. Şanlıurfa hem tarihi hem kültürel hem de gastronomi anlamında ülkemizin çok değerli şehirlerinden biri. Dörtlü Finali 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.



Kupaya katılacak ekiplere başarılar dileyen Türkoğlu, "Bu süreçte bize şimdiden ilgi ve alakasını, desteğini gösteren değerli valimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa halkı da umarım hem yarı finalde hem de finalde takımlarımızı ve basketbolu yalnız bırakmazlar ve bizleri orada desteklerler. Takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah çekişmeli, son saniyeye kadar herkesin keyifle izleyeceği ve çeyrek finalden itibaren hak edenin kazanacağı bir organizasyon yaşanır." ifadelerini kullandı.



Tolga Öngören: "Dörtlü Final'e kalmayı bekliyoruz"



TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Dörtlü Final'e kalmayı hedeflediklerini dile getirdi.



ING Türkiye Kupası'nın öneminden bahseden Öngören, "İlk yarıda ilk 8'e giren takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası her zaman bir şanstır. Önemli bir kupa. Sezon içinde herkesin kazanabileceği bir formatta düzenleniyor. Biz Mersinspor ile eşleştik. Bu senenin çıkış yapan takımlarından biri. Ev sahibi olmaları onlar için avantaj ama biz de kupayı daha önce 3 kez kazandık. En iyi şekilde hazırlanıp Mersin'de turu geçmek ve Dörtlü Final'e kalmayı bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Ömer Yalçınkaya: "Final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz"



Galatasaray Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, ezeli rakipleri Fenerbahçe Beko ile yarı final oynayıp kupaya uzanmak istediklerini söyledi.



Kura çekimin şans olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Galatasaray Kulübü olarak hedefimiz her zaman en yukarısı. Final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz. Bu yolu da Karşıyaka maçı ve ardından Fenerbahçe Beko ile yarı final oynayıp kupaya uzanmak istiyoruz. İlk yarıyı istediğimiz noktada bitirdik ama bundan sonra büyük hedefler başlıyor. Herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Cenk Renda: "İnşallah tüm maçları kazanarak kupayı müzemize götürürüz"



Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, tüm maçları kazanarak Türkiye Kupası'nı sarı-lacivertli kulübün müzesine götürmeyi hedeflediklerini aktardı.



Geçen sezonun kupa şampiyonu olduklarını hatırlatan Renda, "Kura çekimi hayırlı olsun. Sezona başlarken hedeflerimizden biri de Türkiye Kupası'ydı. Bu sezon da bunu taçlandırmak istiyoruz. Bahçeşehir Koleji maçı kolay olmayacak bizim için. Evimizde oynayacağız. Kazanmak ve Şanlıurfa'daki Dörtlü Final'e gitmek istiyoruz. Üç maç oynayarak, inşallah tüm maçları kazanarak kupayı müzemize götürürüz." dedi.



Nedim Yücel: "Yarı final için elimizden geleni yapacağız"



Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ise Dörtlü Final'e kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



Çeyrek finalde Anadolu Efes ile karşılaşacaklarını anımsatan Yücel, "Ligde kazanmıştık ama bu maçın atmosferi ve önemi farklı olacaktır. Anadolu Efes, Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Yarı final için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.



Nemanja Bjelica: "Tek maç olacağı için her sonuca açık"



Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Sportif Direktörü Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'nun güçlü bir ekip olduğunu ancak kupada oynanacak tek maçın her sonuca açık olduğunu belirtti.



Fenerbahçe Beko ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Nemanja Bjelica, "Kendimizi güçlü bir takıma karşı gösterecek olmak bizim için fırsat olacak. Ligde ve Avrupa'da mücadele ediyoruz. Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Biz de ligde en iyi takımlardan biriyiz. Milli oyunculara sahibiz. Kupada tek maç olacak. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Tek maç olacağı için her sonuca açık." ifadelerini kullandı.



Emrecan Avcı: "Elimizden geleni yapıp mücadelemize devam edeceğiz."



Karşıyaka Basketbol Takımı Genel Menajeri Emrecan Avcı, kupada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Genç bir takımla mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Tüm takımlara sakatlıksız, başarılı bir turnuva diliyorum. Tüm oyuncularımız ve antrenör heyetimiz elinden geleni yapıp mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.