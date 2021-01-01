Herro: "LeBron, Heat tarihinin en iyi oyuncusu"

Miami Heat guardı Tyler Herro, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi Heat oyuncusu olduğunu söyledi.



Herro'ya tüm zamanların en iyi Heat oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda, LeBron'un adını verdi:



"LeBron James demeliyim. Dwyane Wade veya LeBron arasında kimi söylesem yanlış olmaz. Ama çocukken LeBron, Heat'teki en sevdiğim oyuncuydu."



James Miami'de dört sezon geçirmiş ve bu süre zarfında iki şampiyonluk kazanmıştı.



Herro ise Heat ile geçirdiği iki sezon boyunca, maç başına 14.3 sayı, 4.5 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarına sahip.



