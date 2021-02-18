Henry: 'Hayalim Arsenal menajerliği'

Bournemouth'un başına geçmesi beklenen Thierry Henry bir gün futbolculuk döneminde efsane olduğu Arsenal'in başına geçmek istediğini söyledi.



İstediği gibi geçmeyen Monaco ve Montreal Impact kariyerlerinin ardından Bournemouth ile anlaşan ve resmi açıklamanın yapılması beklenen Henry böylelikle sıklıkla dile getirdiği Arsenal hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.



Teknik adamlık kariyerine Arsenal'in genç takımında başlayan Henry, daha sonra Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcılığına getirilmişti. Daha sonra altyapısında yetiştiği Monaco'nun başına geçen Henry 20 maç sonra görevinden ayrılmış ve MLS ekiplerinden Montreal Impact teknik direktörlüğüne getirildi.



Henry geçmiş dönemde yaptığı açıklamasında, "Bu bir sır değil ve Arsenal'i yönetmeyi tabii ki hayal ediyorum. Aynı zamanda sahaya çıkıp koşmayı ve smaç basmayı da hayal ediyorum. Bunlar olacak anlamına gelmez. Sanırım ölene kadar Arsenal'i yönetmek isteyeceğim" ifadelerini kullandı.







