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"Heat'in 'birincil hedefi' Rudy Gay" iddiası!

Miami Heat'in birincil hedefinin, San Antonio Spurs forveti Rudy Gay olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in birincil hedefinin, San Antonio Spurs forveti Rudy Gay olduğu bildirildi.

Spurs, LaMarcus Aldridge'i serbest bırakmasına rağmen, Heat'in halen Rudy Gay'i almaya odaklandığı iddia edildi.

Aldridge gibi kontratının son sezonunda olan 34 yaşındaki Gay, Miami Heat frontcourtunda iki yönlü bir etki sunabilecek bir isim.

Rudy, 2016-17 sezonundan beri Spurs'la birlikte ve 2020-21 sezonunda benchten gelerek 11.2 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile oynuyor.

Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre Heat, Rudy Gay önümüzdeki yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacağı için, gelecekteki herhangi bir varlığından veya kadrosundaki genç bir oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor.


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