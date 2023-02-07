Miami Heat'in, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i kovalayabileceği iddia edildi.



Kyrie Irving'in kısa süre önce Dallas Mavericks'e takas edilmesiyle, Durant'in yaz döneminde ayrılmaya müsait olacağına dair pek çok spekülasyon yapılmıştı.



The Miami Herald'dan Barry Jackson ve Anthony Chiang'ın yakın tarihli bir raporu, Heat'in, takasa müsait olduğu takdirde Durant'in peşine düşecek takımlardan biri olduğunu ortaya koydu:



"Miami, ligin geri kalanı gibi, bu yaz bir takas isterse Brooklyn'den Kevin Durant'in peşine düşecek."



KD bu sezon 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları ile oynuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ