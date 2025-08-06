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Heat görevlisi, LeBron'un Final forması dahil milyonlarca dolarlık eşyayı çaldı!

Miami Heat'in eski bir güvenlik görevlisi, milyonlarca dolar değerinde çalınmış forma ve hatıra eşyası satmakla suçlanarak federal mahkemeye çıkarıldı.

calendar 06 Ağustos 2025 13:47 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat görevlisi, LeBron'un Final forması dahil milyonlarca dolarlık eşyayı çaldı!
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Miami Heat'in eski bir güvenlik görevlisi, milyonlarca dolar değerinde çalınmış forma ve hatıra eşyası satmakla suçlanarak federal mahkemeye çıkarıldı.

62 yaşındaki Marcos Thomas Perez, Florida Güney Bölgesi Başsavcılığı ile FBI'ın ortak açıklamasına göre, eyaletler arası ticarette çalıntı mal taşımak ve aktarmakla suçlanıyor.

3 Nisan'da Perez'in evinde yapılan aramada, yaklaşık 300 adet maçta giyilmiş çalınmış forma ve değerli hatıra eşyası ele geçirildi. Miami Heat, söz konusu eşyaların kulüplerine ait olduğunu ve güvenlik odasından çalındığını doğruladı.


Mahkeme belgelerine göre Perez, bu eşyaları çevrim içi aracılara sattı. Yetkililer, Perez'in üç yıl boyunca 100'den fazla eşyayı yaklaşık 2 milyon dolara satarak eyaletler arası kargoyla gönderdiğini belirtti. Bu ürünler arasında, LeBron James'in NBA Finalleri'nde giydiği Miami Heat formasının yaklaşık 100 bin dolara satıldığı; aynı formanın daha sonra Sotheby's müzayedesinde 3.7 milyon dolara alıcı bulduğu bildirildi.

Miami Polis Departmanı'ndan emekli olan Perez, 2016-2021 yılları arasında Miami Heat bünyesinde, 2022-2025 arasında ise NBA için güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

Perez'in, Heat'in gelecekteki müzesi için biriktirdiği hatıra eşyalarının saklandığı özel odaya erişim hakkı olan az sayıdaki personelden biri olduğu ve burada 400'ün üzerinde maçta giyilmiş formayı çaldığı belirtildi.

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