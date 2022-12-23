Hatayspor'un konuğu Giresunspor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan toplayan Hatay ekibi, 14. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehdi Boudjemaa bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan toplayan Hatay ekibi, 14. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı Mehdi Boudjemaa bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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