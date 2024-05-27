Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 2-0 kazandı ve ligde kalmayı başardı.



Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ve 57. dakikada Carlos Strandberg kaydetti.



Sezonu 41 puanla tamamlayan Hatayspor, son 4 haftada topladığı 8 puanla kümede kalmayı başardı.



Çaykur Rizespor ise sezonu 50 puanla noktaladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topu kazanan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlakla içeriye kadar girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in çıkardığı topu önünde bulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

5. dakikada sol kanatta kazandığı topla çizgiye kadar inen Minchev'in ceza sahası içerisine ortasında meşin yuvarlakla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Shelvey'e baskı yaparak topu kazanan Ömer Faruk Beyaz'ın ceza yayı dışından sert vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu tokatlayarak çıkardı. Yeniden topla buluşan Ömer Faruk tekrar kaleyi yokladı, meşin yuvarlak defansa çarparak uzaklaştı.

16. dakikada savunmadan gelen uzun pasla topla buluşan Stranberg'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dele-Bashiru, müsait pozisyondaki Ömer Faruk Beyaz'a topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in ortasında topu kafayla kaleye gönderen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



73. dakikada Cemali Sertel'in taç atışında topla buluşan Dele-Bashiru, sol kanattan ceza sahası içerisine kadar girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Tarık Çetin topu ayaklarıyla kornere attı.



90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Alikulov'un sert şutunda, Erce Kardeşler topu kornere çeldi.



Stat: Mersin



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel (Dk. 86 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 79 Hodzic), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 73 Dadashov), Strandberg (Dk. 79 Halil Dervişoğlu)



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer (Dk. 62 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey (Dk. 56 Mame Mor Faye), Gaich, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Güvenç Usta), Muhammet Taha Şahin (Dk.81 Eray Korkmaz), Mithat Pala, Minchev (Dk. 81Atilla Mocsi),



Goller: Dk. 4 Dele-Bashiru, Dk. 57 Strandberg (Atakaş Hatayspor)





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