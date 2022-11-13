Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Necmi· Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.



Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.



Fatih Tekke yönetimindeki 3 lig maçını da kaybeden İstanbulspor'un puan hasreti 6 haftaya çıktı. 8 puanda kalan sarı-siyahlılar ligde 18. sırada konumlandı. Puanını 14'e yükselten Hatayspor ise 14. sıraya yerleşti.



Dünya Kupası arasından sonra İstanbulspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Giresunspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



22. dakikada savunmada Duhan Aksu'nun hatasında araya giren ve topu kazanan Ribeiro, meşin yuvarlağı ceza sahasına sürdü. Ribeiro, rakibinden sıyrılırken Mehmet Yeşil'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.



24. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



26. dakikada soldan sıfıra inen Ethemi'nin yerden sert ortasına arka direkte Topalli'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



BİRAZDAN....











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