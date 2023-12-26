Hatayspor'dan Volkan Demirel paylaşımı!

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'da Volkan Demirel'in görevi bırakacağı iddia edildi. Akdeniz ekibinde yönetim, bu haberi yalanladı. Ayrıca flaş bir paylaşım da yapıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor'dan Volkan Demirel paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 17:46
Son güncelleme 26 Aralık 2023 18:16
Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yönetim yalanladı.

Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel'den kendilerine bir istifa talebi gelmediğini söyledi.

Son 9 lig maçında 1 galibiyet alan Hatayspor'da yönetim, Volkan Demirel'in istifa kararı alsa bile, bu istifayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.

HATAYSPOR'UN PAYLAŞIMI

Öte yandan Hatayspor resmi sosyal medya hesabı da yaptığı paylaşımda, "Hocamız" ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery