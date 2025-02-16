Hatayspor'dan sakatlık açıklaması

Hatayspor tedavileri devam eden futbolcularına ilişkin açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor'dan sakatlık açıklaması
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16 Şubat 2025 00:50

Atakaş Hatayspor, Lamine Diack ve Kerim Alıcı'nın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Kulübün yazılı açıklamasında Diack ve Kerim Alıcı'nın Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Lamine Diack'in bel fıtığı kaynaklı, Kerim Alıcı'nın ise ayak bileği bağ yaralanması sebebiyle sakatlıkları devam etmektedir. Sakatlıkları devam eden oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Hatayspor ile Alanyaspor 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.


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