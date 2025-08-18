18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolları ayırdığını açıkladı.

calendar 18 Ağustos 2025 16:08 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 16:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi
Hatayspor yönetimi, Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve getirilen Murat Şahin, takım ile 1'inci Lig'e düştükten sonra oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
