09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-690'
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-190'
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-390'
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-090'
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
1-290'
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Hatayspor'da genel kurul ertelendi

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'un olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Genel kurulun, 16 Ekim Perşembe günü bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.
 
EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde yapılması planlanan genel kurula, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Ancak yeterli sayıya ulaşılamayınca genel kurul gerçekleştirilemedi. Genel kurul toplantısının, 16 Ekim Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı duyuruldu.
 
Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, burada yaptığı konuşmada, kongrede seçilecek olan ismin, takımı mevcut durumundan kurtaramayacağını savundu. Hatayspor'a herkesin el uzatması gerektiğini belirten Çinçin, "Burada çözüm şehrin büyüklerinde, Büyükşehir Belediyesinde, Hatay Valisinde ve bölge milletvekillerinde" dedi.
 
Çinçin, kongrede aday olmadığını ve hiçbir adaya da destek vermediğini kaydetti.
