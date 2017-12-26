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Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu!

Galatasaray'da Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in ikinci yardımcısı da belli oldu; Hasan Şaş.

Kaynak: Sporx.com
Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu!
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26 Aralık 2017 13:33
Galatasaray'da Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in ikinci yardımcısı da belli oldu. Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçı tribündek takip eden Hasan Şaş, bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Fatih Terim ile görüştü.

Terim ile daha önce de birlikte çalışan Hasan Şaş, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da görev almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağını açıklamıştı.

Levent Şahin'in ardından Hasan Şaş ile anlaşan Fatih Terim, Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Johan Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor.


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