Hasan Arat'tan transfer açıklaması!

"Kara Duvar projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Biz hazırız." dedi.

Sözlerine devam eden Arat, "Bizim çalışmalarımız hukuk çerçevesinde devam ediyor. Beşiktaş, yapması gereken her şeyi yapmıştır. Bundan sonraki karar devletimizin kararıdır. Devletimizin kararına da saygılıyız. Taraftarımız bunu arzu ediyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. Her tarafta izin veriliyor. İzin verildiğinde bizim camiamız çok mutlu olacaktır. Bu projemiz devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Stadyumda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Arat, "Ses perdesinin tüm teknik çalışmaları devam ediyor. Açılır-kapanır bir sistem. Güvenlik konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yangın güvenliği konusunda, havalandırma güvenliği konusunda bunları güvenliğe almadan adım atmayacağız. Bunlardan sonra gerekli kurullardan tüm belgeleri aldıktan sonra hareket edeceğiz. Firmanın verdiği testlerde bunlar olumlu sonuç gösteriyor. Ama Türkiye'de biliyorsunuz küçücük bir olayda neler yaşanıyor. İzmir'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olan facialar bizi üzüyor. Bu konuda dikkatli davranıyoruz. Gerekli garantileri aldıktan sonra yola çıkacağız. Açılır-kapanır sistemi yaptık. Sadece kamu kuruluşlarından onayı bekleyeceğiz. Mimardan onay almamız gerekiyor. Kamuoyunda konuşuyorlar, bizimle konuşmayı tercih etseler daha iyi olur. Bir de işin o yanı var. Polemiğe gerek yok, burada özgürlük var, rahat olun. Koordinasyon içinde olursak bu işler hallolur." sözlerini sarf etti.

SPONSORLUKLAR

Hasan Arat, sponsorluklarla ilgili, "Beşiktaş'ın sponsorluk konusunda çalışmaları devam ediyor. Ortaklarımızın bize büyük bir güveni var. Bu gelişiyor. Formada yer kapasitesi sınırlı. Bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Forma satışlarında artış olduğunu dile getiren Arat, ''Bu konuda Beşiktaş'ın iyi gittiğini düşünüyoruz. Yeni yönetim olarak kazandığımız kupaların farkındayız. Bu kupalar, sponsorlarımızı da memnun eden şeyler. Camiamızı memnun ediyor. Gelecek için bize umut veriyor. Forma satışlarında çok büyük bir artış var. Çift haneli artışlarla karşı karşıyayız. Bu hafta sonu yapılan forma satışları inanılmazdı. Beşiktaş, itidalli, sakin ama iyi yolda diyebiliriz.'' dedi.

LUGANO MAÇI

Avrupa'da oynanacak Lugano maçıyla ilgili konuşan Arat, ''Biz Avrupa hedeflerinde de bu hafta ilk imtihanımıza çıkacağız. Maçımız perşembe günü. İlkler zordur ama biz takımımıza güveniyoruz. İki ayaklı bir eleme olacak. Sakin, tecrübeli bir takımımız var. Bu geçişleri yaşamış futbolcular ve teknik heyet var. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde başarıları olan bir camiayız. Böyle bir DNA'sı var Beşiktaş'ın. Bunları daha ileriye taşımak için çalışacağız.'' sözlerini kullandı.