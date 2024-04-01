Hasan Arat'tan Tayyip Talha'ya destek

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Sen bize lazımsın, tam düzelmeden dönme. Bize bir şey ispat etmene gerek yok" sözleriyle Tayyip Talha Sanuç'a destek verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hasan Arat'tan Tayyip Talha'ya destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2024 08:47
Son güncelleme 01 Nisan 2024 08:49
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon nisan ayında Fenerbahçe deplasmanında çapraz bağlarından sakatlanan ve sonrasında 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, bıraktığı gibi sahalara dönemedi.

Geçen sezon performansıyla milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki stoper, yeniden oynamaya başladıktan sonra çok kısıtlı süre forma şansı buldu, hatta 21 kişilik maç kadrolarına dahi girmekte zorlandı.

Eski formuna kavuşmak için çaba sarf eden ve kendisini zorlayan Tayyip Talha Sanuç'a başkan Hasan Arat'tan destek geldi. Arat kendisine, "Sen bize lazımsın, tam düzelmeden dönme. Bize bir şey ispat etmene gerek yok" dedi. Bu sözler Tayyip Talha'ya büyük moral oldu.

Tayyip Talha Sanuç, bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery