Hasan Arat'tan futbolculara: "Takımı sahiplenmeyen çıksın gitsin"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bugün Fernando Santos ve takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Arat, futbolculara flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan futbolculara: 'Takımı sahiplenmeyen çıksın gitsin'
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05 Nisan 2024 19:32
Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Beşiktaş'ta, son alınan Başakşehir beraberliği sonrası yönetim de harekete geçti.

Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel, bugün (cuma) Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos ve takımla bir araya geldi.

KÖTÜ GİDİŞAT MASAYA YATIRILDI

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki toplantıda son haftalardaki kötü gidişat masaya yatırıldı.

Hasan Arat yapılan görüşmede futbolculara, "Sahada geri çekilen takım istemiyorum. Beşiktaş taraftarı savaşan takım ister bunu bilin ve ona göre oynayın!" dedi.

"HEMEN ÇIKIP GİDEBİLİRSİNİZ"

Uyarılarına devam eden Arat, "Bu takımı sahiplenin! Aklını sahaya vermeyen kim varsa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilir!" ifadelerini kullandı.

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