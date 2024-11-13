Hasan Arat, Hacıosmanoğlu ile görüşecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.

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Hasan Arat, Hacıosmanoğlu ile görüşecek
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13 Kasım 2024 10:42
Ligde zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat çarpıcı bir hamleye imza attı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirecek.

Arat'ın görüşmenin ardından bir açıklama yapması bekleniyor.
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