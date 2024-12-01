Hasan Arat, Denetim Kurulu'ndan istedi; 'Yazılı açıklama'

eçtiğimiz günlerde görevi bırakan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kamuoyunda yaşanan ağır itham ve iftira içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.

Olayların tamamı ile ilgili Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.