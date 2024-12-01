Hasan Arat, Denetim Kurulu'ndan istedi; 'Yazılı açıklama'

Beşiktaş'ta görevden ayrılan eski başkan Hasan Arat, flaş bir hamlede bulundu.
TRT Spor'un haberine göre; geçtiğimiz günlerde görevi bırakan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kamuoyunda yaşanan ağır itham ve iftira içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.
Haberde, Olayların tamamı ile ilgili Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.
Denetim kurulunun konu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; geçtiğimiz günlerde görevi bırakan Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kamuoyunda yaşanan ağır itham ve iftira içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.
Haberde, Olayların tamamı ile ilgili Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.
Denetim kurulunun konu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.