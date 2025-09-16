16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Hardaway: "Luka'nın bu sezon MVP olma ihtimali çok yüksek"

NBA'in eski yıldızı Tim Hardaway, Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in bu sezon ligin En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanma konusunda güçlü bir aday olduğunu belirtti.

16 Eylül 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hardaway: 'Luka'nın bu sezon MVP olma ihtimali çok yüksek'


NBA'in eski yıldızı Tim Hardaway, Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in bu sezon ligin En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanma konusunda güçlü bir aday olduğunu belirtti.

Action Network'e konuşan Hardaway, MVP favorisinin Doncic olduğunu söyleyerek, "Muhtemelen iki yıl önce bu ödülü kazanmalıydı." ifadelerini kullandı.

Hardaway, takım başarısının da ödül yarışında belirleyici olacağını vurgulayarak, Lakers'ın Batı Konferansı'nda ilk dört sırayı alması durumunda Doncic'in MVP adaylığının reddedilemeyecek kadar güçlü hale geleceğini dile getirdi.


Hall of Fame üyesi eski yıldız, Doncic'in kondisyonunu geliştirdiğini ancak savunmadaki zorlukların hâlâ tartışma konusu olacağını belirtti:
"Sen hâlâ 2.03 boyundasın, hâlâ biraz yavaşsın. Hâlâ kendi tempona göre hareket ediyorsun."

Doncic, Dallas Mavericks'ten takasla Los Angeles'a gelmesinin ardından ilk sezonuna hazırlanıyor. Şubat ayında gerçekleşen bu tarihi takasta Anthony Davis Mavericks'e giderken, Doncic Lakers'a katılmıştı.

Sloven yıldız, yeni rolüne hızlıca adapte olarak 28 normal sezon maçında 28,2 sayı, 8,1 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca LeBron James, Magic Johnson ve Jerry West'in ardından Lakers tarihinde tek bir maçta en az 30 sayı ve 15 asist yapan dördüncü oyuncu oldu.

2025 Playoffları'nda Doncic, belinden sakat olmasına rağmen Minnesota karşısında ilk tur serisinde 30,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Lakers seriyi beş maçta kaybetti ancak Doncic'in performansı, onu ligin en elit hücum silahlarından biri olarak konumlandırdı.

Kariyerinde şu ana kadar 450 maçta 28,6 sayı, 8,6 ribaund ve 8,2 asist ortalamaları yakalayan Doncic, beş kez All-Star seçildi ve dört kez All-NBA Birinci Takım'a girdi.

Lakers, Ağustos ayında imzalanan üç yıllığı 165 milyon dolar değerindeki kontrat uzatmasının ardından kadroyu Doncic üzerine inşa etmeyi planlıyor. LeBron James 23. sezonuna girerken, kulüp Doncic'i geleceğin merkez oyuncusu olarak konumlandırıyor.

